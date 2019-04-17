「台灣首富」當官不會貪污？ 陳沂：有人嫌錢多的嗎

2019-04-17 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕YouTuber「館長」陳之漢日前坦言郭台銘是他的偶像，且郭董富可敵國，一定不會貪污。對此，網紅陳沂今發文嗆館長：「你想的還是太淺了！這世上有人會嫌錢多嗎？」

陳沂今晚在臉書上痛批館長「想得太淺」，畢竟「這世上有人會嫌錢多嗎」？自古以來之所以會官商勾結，就是因為國家任何一個政策決定，都足以影響商人是否大賺錢，同時政府施政也需要企業資源支持，如果沒有企業支持，很多事情都會窒礙難行，「所以政治本來就是一場利益分配，看誰能做到皆大歡喜而已。」

陳沂說：「你當真以為郭董出來選是媽祖托（託）夢叫他出來為人民做事，太天真了！」她強調，商人治國最有趣的地方，就是要「計算成本」來「尋求最大利益」，因此上任後自然要裁撤掉最花錢的地方：「而中華民國最花錢的是什麼，我想莫過於健保吧！喔，別忘了還有軍購呢！」

對此許多網友紛紛留言「對郭董來說，解決年輕人的問題=解決年輕人」、「商人無祖國啊！」、「還有年金直接廢掉」、「錢已經多到滿出來了，是為了歷史留名」、「健保QQ」、「一群仙島民喊著無良老闆滾出台灣的同時，卻又要投郭當總統，實在太幽默了」。

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