竹縣竹東、寶山部分村里 27日停水6小時

2019-04-20 18:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕自來水公司第三區管理處表示，為穩定大新竹地區供水，辦理「寶山三期抽水機改善工程」，竹東鎮和寶山鄉部分村里用戶，預定27日（星期六）上午9點至下午3點，停水6小時（含恢復供水時程），請影響用戶留意並提早儲水備用。

寶山給水廠表示，停水區域包括竹東鎮：二重里（雲南路、學府路）、三重里（學府東路、尖山路）、柯湖里（柯湖路三段）， 以及寶山鄉：寶山村（水仙路）、山湖村（山湖路），以上範圍含周邊巷弄、巷道全部。

上列影響地區用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水。停水期間應關閉抽水機電源，並慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，且容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全；另建築物的自來水進水口低於地面的用戶，停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。

寶山給水廠電話（03）582-1067、（03）582-0894。

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