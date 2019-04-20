「全彩印北一女筆記」賣破百萬！他發現驚人真相是…

2019-04-20 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕日前在電商平台蝦皮賣場出現的「全彩印北一女筆記」，除了賣破百萬元之外，暢銷作家、講師歐陽立中也買了一套在課堂上分享，結果發現的可怕真相是，「那些比你聰明的人，竟然比你還努力！」。

「全彩印北一女筆記」是北一女畢業的楊同學幫她的學霸好友所販售，按照不同科目分成國文、英文、地理、歷史，筆記上除了工整字跡加上精美的自製圖表，賣家甚至還附上了勉勵考生的小紙條，在蝦皮賣場上售出至少4100組，銷售額超過百萬元。

歐陽立中日前也買了學霸筆記到課堂上分享，課堂上的學生們見到學霸筆記，像是見到可以逆轉人生宇宙的神物般，眼神都亮了起來；歐陽立中卻劈頭就問了學生，「你覺得，有了這份筆記，你就會考上心中的第一志願嗎？」，底下學生則被這道問題問得愣住了。

歐陽立中接著描述了自己在準備考研究所的日子裡，與其他同學籌組了讀書會，大家每周認養一個科目，最後互相分享筆記，但其中有一個同學卻從不交出自己應該負責的筆記，佔盡了其他人的便宜。但是最後放榜時大家都榜上有名，卻不見那位占便宜的同學出現。歐陽立中道出了故事主旨表示，「其實，大部分買筆記的人，只是買一份安心感。」

歐陽立中最後和同學分享說，別人整理出來的筆記，是他經過思考的結果，並不會是你的結果。但這本學霸筆記真正帶來的啟示是，「這世上最可怕的，不是別人比你聰明，而是那些比你聰明的人，竟然比你還努力！」

文章發表後，在社群網站上得到超過2萬多人按讚，超過7千次分享。網友紛紛表示，「老師實在所言甚是！」、「買得值得」。

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