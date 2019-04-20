張泰山分享職涯經驗 勉勵年輕人堅持夢想與熱情就會成功

2019-04-20 16:21

〔記者張協昇／南投報導〕外號「森林王子」的前職棒球星張泰山，20日下午應勞動部勞動力發展署中彰投分署青職中心暨TCN南投創客基地邀請，在南投縣政府國際會議廳，以「堅持的力量」為題演講，分享自己的職棒生涯經驗，他勉勵年輕朋友要勇於面對挫折，堅持夢想與熱情，不斷強化職場競爭力就會成功。

張泰山是台灣職棒史上最知名的球員之一，用球棒寫下諸多傳奇紀錄，22年的職棒生涯，一路走來歷經多次的高峰與低潮，而他始終不放棄當球員的夢想；他曾歷經球隊解散、賤價轉隊、冷凍勸退，但終致不敵大環境的現實和球迷告別。割捨不下摯愛棒球的張泰山更曾轉戰日本、澳洲職棒，在風格截然不同的職棒環境裡，累積獨特的人生故事。

張泰山表示，快樂打球是初衷，球隊就是家，擊出全壘打就像跑回家迎接歡呼，他的職棒生涯一路走下來，還算順遂，但球場上的競爭相當現實，讓球員往往到了一定年紀就被迫要轉為教練 或退場，但他堅持不放棄球員身份，自己願意以各種形式延續球員生命，在職棒生涯不斷轉換球隊，但也靠著這股愛打棒球的熱情及自信心，打出了不錯成績，因此他勉勵年輕人無論從事何種行業，不忘初衷，一定要堅持住夢想與熱情，這樣凝聚起來的力量將非常強大，天時、地利與人和都會來幫助你成功。

至於如何強化職場競爭力？張泰山認為最重要的是認知自己的不足，並勇於面對，就像球員一樣，一旦發現自己打不出好成績時就要加倍努力，勇往直前克服低潮，絕無退路，不要遇到挫折即退縮，喪失信心。

勞動力發展署中彰投分署代理分署長林淑媛表示，「名人玩學堂」職涯主題講座分享名人的成功秘訣；張泰山是台灣職棒的傳奇人物，面對人生起伏能以樂觀單純的心態度過，運動家精神與對職業的堅持令人印象深刻，值得青年朋友們學習。

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