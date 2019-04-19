好消息！「森林王子」張泰山 20日要跟球迷面對面

2019-04-19 10:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中華職棒全壘打、打點、得分、安打等生涯最多紀錄保持人的張泰山，昨日已宣布回歸味全龍出任教練，對棒球永不放棄的他，20日下午2點將在南投縣府A棟7松國際會議廳演講，青、少年皆可參加，採預約免費報名制，喜歡張泰山的年輕朋友趕快線上報名。

在中華職棒史上締造多項紀錄的張泰山，從少年時期就與棒球結緣，去年12月15日在台中棒球場舉辦引退儀式，正式宣告結束22年職棒球員生涯。但他對棒球的熱情始終不褪，昨日已宣布回歸加入最早加入的味全龍隊，擔任該隊的教練，再度回到棒球場上跟球迷見面。

才剛宣布出任教練的他，明天就要到南投縣府A棟7樓國際會議廳，與年輕球迷面對面，談他對棒球的堅持與熱情。

這場講座是南投縣政府，與勞動力發展署中彰投分署青年職涯發展中心暨創客基地合作，希望藉演講讓年輕朋友學習到張泰山教練積極進取的工作態度外，報名方式以線上報名，洽詢專線：04-3700-7777分機502連小姐或049-7008768蔡先生。

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