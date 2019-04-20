媽祖生擔水餅還有迎聖祖 兩岸陳氏宗親暌違2世紀再聚

2019-04-20 15:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕列為歷史建築的台南歸仁區穎川家廟，今天舉辦媽祖誕辰慶典，並有傳統的「添丁擔水餅」，現場也一併展開市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」的進香活動，來自離島澎湖、金門，甚至中國廈門的陳氏宗親，暌違200年，再度於當地同聚，氣氛熱烈。

社團法人台南市歸仁大學穎川陳氏宗親會總幹事陳育成表示，位於大廟里的穎川家廟，供奉天上聖母與忠順聖王，始建迄今滿200年，清朝乾隆期間重修族譜中記載，先祖原居的澎湖、金門水頭，還有當時扮演進口商角色的廈門宗親等，都組團前來同慶。

穎川家廟每逢農曆3月23日前，都依例舉辦「天上聖母與忠順聖王聖誕慶典」活動，媽祖生添丁擔水餅已是傳統習俗，陳育成說，根據地方耆老的記憶，該項特色活動源於日治時期，但確切年代已不可考，現今列冊的「福份」有300人。

這次添丁擔餅的僅有3戶，陳育成指出，受少子化影響，近6年來都是個位數，隨著老一輩凋零，未來福份恐將逐漸減少。

歷史超過150年的忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖活動，輪值的庄頭「歸仁紅瓦厝」，今天也到穎川家廟進香，並進行安紮五營儀式，將依傳統習慣，以擲筊方式選出聚爐主。

陳育成提到，爐主將負責當年度的家廟祭祀活動，祈求保佑大學聚落能夠順利、平安。晚間則辦桌，邀請各界共襄盛舉，一起慶祝天上聖母與忠順聖王誕辰。

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