春日i服務！預約叫車、申辦禁伐補償 滑手機搞定

2019-04-19 22:06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣春日鄉今天正式啟用「春日i服務」APP，除了能預約全國原鄉中使用率最高的DRTs（需求反應式服務），原本每年例行公事、多達3000多件以致申辦時間長達4個月的「禁伐補償」，現在都能透過APP申辦，動動手指滑手機取替臨櫃奔波！

春日鄉推動DRTs（需求反應式服務）剛滿兩年，使用率居全台第一，鄉公所為提升服務效率，推動APP預約，今天啟用，更把部分人民申請案件也納入，同一個APP就能客製化回覆申請人或預約人是否通過或核淮的推播訊息，更為準確，還能減少無謂的電話聯繫。

春日鄉公所說，行政e化智慧服務是重要施政方向，以往透過電話預約DRTs，若遇上承辦人員公忙無法通知預約人是否成行，以及接下來要等待的時間、地點等，都會造成搭不到車的嚴重溝通落差。現在預約人只要在APP「滑一滑」，公所就能接獲資料、媒合派車，再以客製化的訊息推播給預約人，載明這趟DRTs派哪一台車、哪邊停等及何時搭乘等資訊，鄉親省時又能獲得準確資訊，公所人員也不用不斷重複同樣動作。

「幸福巴士預約上路！」春日鄉長柯自強說，洽公往返的舟車勞頓在先天環境不良的原鄉更為突顯，爭取交通部及縣府補助進一步以APP預約深化DRTs。另外，像是禁伐補償等人民申請案件也可透過APP申請，以往申請人臨櫃至少要等半小時以上，才能獲得許可的公文，這些都還不包括前後的路程，但未來鄉民隨時都能以APP提出申請，鄉公所再以推播回覆，也是原鄉首創服務。

柯自強說，春日鄉公所自107年起已陸續建置一卡通電子消費系統、全鄉無線網路（i-tribe、Wi-Fi）系統、春日就業臉書服務網、春日好品臉書服務網，現正積極籌備本所各項規費的智慧支付系統、社區安全系統、春日好品e購網、智慧運輸系統的建置，期許將網路寬頻、普及上網、行動支付、災害應變監控、部落安全等結合為完整e化服務網路，且相關的人民申請案件，未來還會不斷納入系統，提昇服務量能。

柯自強也說，DRTs主要以銀髮族為主，還會在樂齡教育中推廣，讓年長者能夠踏出3c的第一步，未來就能更便利的使用預約車輛，也盼今年「台灣地方創生」元年中，以此活動分享會為開端，積極爭取中央經費與編列預算來建構完善之e化智慧服務網，為建構完整產業鏈做準備，成為台灣原鄉機關e化智慧服務典範。

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