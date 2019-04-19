台中六房媽遶境 今年將與烏日農會百年慶結合

2019-04-19 15:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市六房媽是雲林六房媽會的分靈，每年都會在烏日舉行遶境，今年恰巧烏日區農會舉行百年慶，因此遶境與百年慶活動將結合，六房媽並且會在烏日國小駐駕，讓信徒們可鑽轎底，而台中市六房媽將於下個月參加雲林六房媽「過爐文化慶典」，向本尊報告。

來自雲林六房媽的台中市六房媽會，88年駐駕北屯雷中街，90年開始遶境，102年駐駕烏日，遶境地點便改在烏日。

雲林六房媽為台中市六房媽的本尊，每年都會在雲林舉辦「過爐文化慶典」，由斗南、虎尾、土庫、斗六、大埤輪流主辦，今年則斗六主辦。

而台中市六房媽每年10月都會在烏日舉行六房媽遶境的媽祖文化季的活動，由於今年剛好遇到烏日區農會慶祝百年慶的活動，兩個單位決定將活動結合。

10月26日六房媽遶境烏日，10月27日烏日區農會預計在烏日國小舉辦週年慶，而六房媽神轎將駐駕烏日國小，讓信徒鑽轎底。

台中市六房媽會因此將邀請烏日農會一同在5月19日雲林六房媽祖會舉辨「過爐文化慶典」時，一同前往雲林，除了讓台中市六房媽與雲林六房媽會香，並且告知六房媽本尊10月的活動內容，祈求活動順利。

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