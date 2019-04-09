巧合！白沙屯、大甲媽走同路線 鑾轎衝警局

2019-04-09 10:31

〔記者陳建志／台中報導〕巧合！白沙屯媽祖和大甲媽罕見選在同一天起駕，今天清晨6點40分左右，白沙屯媽祖的鑾轎從沙鹿進入龍井，並一路沿沙田路往彰化前進，恰巧這條路線也是昨天大甲媽遶境路線，今天上午7點45分左右，媽祖鑾轎在烏日分局龍井分駐所前突然停下腳步，接著直衝進一旁的龍井分駐所值班台，副分局長高繼鴻立刻雙手合十接駕，祈求治安平穩，信眾都認為媽祖是慰勞員警維護治安和交通的辛勞，鑾轎目前沿沙田路前進，研判中午左右會從大度橋進入彰化。

白沙屯媽祖今天早上5點從清水光華路起駕，約6點40分左右行經向上路7段和沙田路口時，選擇走沙田路進入龍井，接著一路沿沙田路前進，這條路線剛好也是昨天大甲媽行經龍井、大肚的遶境路線，沿路信徒都很高興接連2天獲得大甲媽和白沙屯媽祖的加持庇佑。

因遶境路線都是媽祖臨時決定，今天上午7點45分鑾轎行經龍井公所旁的沙田路和觀光路口突然停下腳步，並在路口繞了3圈，信眾原本猜想媽祖想更改路線走觀光路，沒想到鑾轎突然前進，並直衝進一旁的龍井分駐所值班台，剛好在分駐所內執行遶境勤務的副分局長高繼鴻，立刻雙手合十接駕，祈求媽祖保佑治安平穩、員警執勤平安，認為媽祖是慰勞員警連續兩天執行遶境勤務的辛勞，特別進入警局。

今天上午10點時，鑾轎在大肚沙田路2段和永和街口附近，研判鑾轎將和昨天大甲媽一樣，沿著沙田路前進，並在中午左右經烏日走大度橋進入彰化。

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