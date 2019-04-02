3月瘋媽祖 醫師提醒遶境別當低頭族

2019-04-02 16:31

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆3月瘋媽祖是每年台灣文化盛事，隨著每年參加遶境的人數越來越多，醫師提醒，媽祖遶境人群擁擠，同時會燃放鞭炮，而現代人喜歡低頭滑手機，不少人因滑手機疏忽路前狀況，造成碰撞、推擠受傷，醫師提醒低頭族要留意環境安全。信眾也要注意自己的身體狀態，在媽祖保佑下平安出入。

光田醫院每年派遣專業醫療團隊和救護車，全程跟隨大甲媽遶境，提供民眾最及時的醫療服務及後送服務。統計歷年大甲媽祖遶境民眾的就醫資料發現。求助醫療站協助最多的狀況是，腳起水泡、感冒、腸胃炎。由救護車後送至醫院情況為，跌倒、摔倒的撕裂傷、鞭炮炸傷、熱衰竭及人群擁擠昏倒。

光田醫院急診醫學部部長許宗鴻指出，遶境沿途都有信徒敬貢鞭炮為媽祖接駕，雖然放鞭炮很熱鬧，但民眾一定要小心炮竹可能造成的傷害，鞭炮施放時一定要保持距離並找有遮蔽物處等候；未點燃的鞭炮也不要靠得太近，過去就曾有鞭炮陣不慎被他處飛來的沖天炮引燃，導致當時在周邊的民眾閃躲不及，背部遭鞭炮炸傷著火。民眾可以穿著長袖、長褲，戴帽子及口罩保護身體，也能同時防曬、防塵，如果不慎被鞭炮炸傷，記得「沖脫泡蓋送」的燒燙傷急救準則。

許宗鴻提醒，現代人人手一機，低頭族越來越多，很容易滑手機疏忽路前狀況，因此不論行人、騎士還是汽車駕駛，在行進間最好都不要使用手機，尤其大家很喜歡沿途拍照打卡，都可能一時不慎跌倒或出車禍受傷。

提醒民眾記得攜帶健保卡、常備藥品，有慢性疾病要記得帶藥和服藥，同時要多喝水，不要穿新鞋避免磨腳、起水泡，做好防曬及攜帶夜間反光衣服、照明燈，以策安全。

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