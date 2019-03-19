媽祖文化節宜縣長要旅宿業供宿只收清潔費 旅館公會反彈

2019-03-19 15:31

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府主辦北台灣媽祖文化節，9月6日（農曆8月8日）起海陸繞境，共3天2夜，不過，宜蘭縣長林姿妙今在縣務會議強調，將請縣內旅宿業者配合，只收清潔費，提供繞境民眾便宜住宿；宜蘭縣旅館同業公會理事長張芳鳴表示，如果只收清潔費，旅宿業無法接受，最多只能提供住宿5折優惠；林姿妙回應，會繼續與旅宿業溝通。

北台灣媽祖文化節2004年開始舉辦，最早由台北市政府發起，並聯合苗栗以北等8縣市，擴大為媽祖文化節，由8縣市媽祖廟合辦遶境活動。

今年媽祖文化節首度交由宜蘭縣主辦，並由供奉金媽祖的南天宮擔任值東廟宇，預計全縣22間媽祖廟都會一同參與這場宗教盛事。活動從9月6日起至8日結束，屆時除了有共3天2夜的海陸繞境，更有「媽祖之夜」辦桌晚宴。

不過，林姿妙今在縣務會議指出，宜蘭面山臨海，海岸線風景秀麗，透過文化節，也能順便行銷宜蘭的觀光，縣府將請縣內旅宿業者配合，只收清潔費，讓參與繞境的民眾，可以便宜住宿，藉著文化來推動觀光。

張芳鳴表示，旅宿業者一定願意支持縣府的觀光活動，帶動縣內的觀光發展，但住宿清潔費，大約只有一般旅宿業住宿費的2至3成，旅宿業者很難同意只收清潔費，住宿費最多只能打5折，也就是說，業者至少要收到一半的住宿費。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新則認為，縣府要藉由文化行銷縣內觀光，協會樂觀其成，但建議縣府如要限制旅宿業收取住宿費用，一定要先做好意願調查。

「12個鄉鎮12個特色！」林姿妙表示，宜蘭縣地理環境優越，繞境很適合與觀光結合，順便行銷縣內每一鄉鎮的觀光特色，例如走到礁溪就有溫泉，走到壯圍就有哈密瓜等等，這些特色都可以透過繞境行銷。

至於旅館公會反對只收清潔費，她則表示，只要旅宿業者願意配合繞境活動，會全力協助業者行銷自己的飯店或旅館，要收取多少住宿費用，都還可以協調、溝通，縣府願意坐下來談。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/