台中梧棲浩天宮媽祖月底遶境 烏日六房媽來贊境

2019-03-19 17:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕3月瘋媽祖，很多媽姐廟今年在3月底4月初遶境，台中梧棲浩天宫則於30、31日兩天遶境台中梧棲及龍井，烏日六房媽將在31日上午在浩天宮媽祖遶境龍井時，前往贊境。

大甲媽祖與白沙屯媽祖都將在4月7日遶境，而台中梧棲浩天宫則於3月30日及31日兩天遶境梧棲及龍井，屆時，烏日六房媽也將在第二天在浩天宮的媽祖至龍井遶境時，也一同遶境。

六房媽會理事長黃義村表示，通常台中市媽祖廟都會在年頭遶境，六房媽則是年底，大概10月。

黃義村表示，因為六房媽是經濟媽祖，除了保佑老百姓平安、健康，也保佑老闆們大賺錢，因此，六房媽很多信徒都是企業主，因此民間就對六房媽廟的遶境稱為「年頭拚經濟，年尾迎媽祖」。

黃義村表示，浩天宮媽祖為大庄媽，六房媽每年的在烏日遶境活動，浩天宮都會來烏日贊境，年初的浩天宮遶境，六房媽也會前往贊境，因此31日浩天宫媽祖會到龍井的順福宮聖德宮朝安宫，六房媽也會前往贊境，一同保佑老百姓平安、健康。

此外，北港武德宮、西螺廣福宮、福興宮也會前往贊境。

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