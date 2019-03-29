客庄鐵馬陪媽祖婆南下進香 苗市號召300騎士

2019-03-29 15:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕每年農曆3月開始的媽祖出巡，是台灣宗教界的一大盛事，2019苗栗鐵馬進香文化活動，將於5月18日展開，苗栗市公所將恭請苗栗市天后宮二媽，再次率領300名單車騎士，南下北港朝天宮，挑戰2天1夜全程來回345公里的客庄鐵馬進香長征。

鐵馬南下北港朝天宮進香，曾經是苗栗市客庄特有的進香文化，隨著交通發達而逐漸沒落；在相隔一甲子後，苗栗市公所於去年再次號召來自各地300名單車車友，發起別具意義的復刻版鐵馬進香活動，獲得各界熱烈回響。

為保留及傳承獨有的客庄進香文化，公所今年再次舉辦，邀請在地藝術工作者林嘉雯為今年活動的主視覺手繪天后宮媽祖，更南下客製懷舊復古三輪車；活動當天將由市長邱鎮軍，騎著復古三輪車，載著二媽全程領航。

邱鎮軍說，鐵馬南下進香，最苗栗客庄傳統進香文化，為期2天1夜的進香、回鑾路程，挑戰不可預期的沿途路況、天候，也考驗鐵馬騎士的毅力。他希望透過鐵馬傳統進香活動，藉此行銷苗栗客庄在地文化，讓更多人看見苗栗山城的獨特宗教文化，更期待客庄進香文化能代代留傳，並藉由對媽祖的信仰來療癒人心。

市公所表示，今年鐵馬進香活動一律採網路報名，費用1000元，報名分二階段，第一階段為4月1日～7日，以苗栗縣民為優先報名；第二階段為4月8日～18日，開放全國民眾，名額有限，報名從速。市公所也特製限量活動紀念車衣、令旗、媽祖小神衣香火袋及防曬圍脖等；參加完騎2天的車友，可獲得精緻刻印Q版媽祖婆像的完騎獎牌一面，意義非凡。

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