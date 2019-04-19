搖不停！花蓮今已發生4起餘震 最大震度4級

2019-04-19 11:55

首次上稿 10:32

更新時間 11:55

今早10點37分，花蓮秀林再度發生規模3.5餘震，花蓮市、太魯閣最大震度3級。

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣秀林鄉昨（18日）下午1點01分發生規模6.1強震，地震全台有感，秀林鄉銅門村最大震度高達7級，致17傷、台北2棟大樓傾斜等災情，氣象局提醒未來1週內仍有規模5以上餘震發生的可能，地震發生後已出現8起餘震。

據氣象局觀測顯示，今上午9點54分，秀林鄉再傳規模3.8餘震，地震深度19.4公里，花蓮最大震度達4級、台中3級、南投與宜蘭2級，從昨地震發生後，已出現8起餘震，最大餘震發生在6.1強震後16分鐘，規模4.1餘震，今晨4點38分及8點01分也分別出現規模3.3、3.0餘震。

氣象局提醒，未來1週內不排除發生規模5以上的餘震，若沒發生，預計其他餘震就會衰減得很快，數量就不會太多。

天氣風險公司分析師吳聖宇分析指出，由於中央山脈為較堅韌的變質岩，須累積較大能量才會釋放，該區域過去地震數目不多，在主震發生後，由於變質岩剛性較大，能量調整速度較快，後續餘震可能次數較少，走完地震序列的速度較快，不過民眾仍不能掉以輕心。

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