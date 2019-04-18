多怕隔壁危樓傾斜？ 主委神回覆：像台灣隔壁有中國

2019-04-18 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣秀林鄉今（18）日發生芮氏規模6.1強震，台北市最大震度達到4級，長安東路二段一棟建築物向右傾斜靠在隔壁大樓上，雖鑑定安全無虞，但大樓主委形容說：「隔壁危樓，就跟台灣住在大陸（中國）隔壁，當然我們擔心我們害怕，一天到晚要打我們。」

台北市今天傳出因地震造成大樓傾斜，長安東路二段81號大樓外牆磁磚掉落，隔壁79號大樓則出現傾斜的情況，壓到81號的大樓，當時撤出女性約70人、男性約30人，警方將大樓內的人員疏散至伊通公園，經北市府鑑定確認大樓安全無虞後，住戶已陸續返回住處，長安東路二段也恢復正常通車。

吳姓主委事發後接受媒體聯訪，有記者問他「為什麼住得很不安心？」，他回答：「因為已經第3次了，他們（79號大樓）921就被歸做危樓了啦，阿我們住在隔壁危樓，就跟我們台灣住在大陸（中國）隔壁，當然我們擔心我們害怕，一天到晚要打我們啊，OK？」

主委言論被轉發至批踢踢實業坊後，PTT鄉民相繼留言指出「非常明確的感覺到阿伯的害怕」、「韓粉那群老頭就是不一樣，給阿伯一個讚」、「幹給阿北酸宗痛啦」、「好貼切的比喻」、「神譬喻欸」、「讓人簡單明瞭狀況」、「被這麼多飛彈瞄準，全世界大概只有台灣人這麼淡定」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/