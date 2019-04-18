花蓮6.1強震趕赴災變中心 蘇揆：聽完災情放心了

2019-04-18 15:31

〔記者陳薏云／新北報導〕今下午1點01分於花蓮發生規模6.1強震，中央災害中心已經一級開設，行政院長蘇貞昌於下午2時抵達中央災害應變中心，聆聽各部會簡報後出面受訪，表示「剛用完餐搖晃程度大，聽完簡報就放心了」，坦言此次地震強烈，但目前災情不多，也提醒各部會持續掌握災情。

蘇貞昌表示，地震發生時，剛在政院餐廳用完餐，走進院長室看公文，後就感受到搖晃，「當時確實很擔心，但聆聽完報告，就放心了」。

蘇貞昌表示，目前得知太魯閣國家公園有2位遊客遭落石砸傷，已由太魯閣國家公園管理人員背負救出，另就是台北市長安東路大樓傾斜，也已完成人員疏散，北捷、高鐵也都已恢復運輸。

蘇貞昌也表示，地震發生時，剛在政院餐廳用完餐，走進院長室看公文，後就感受到搖晃，「當時確實很擔心，但聆聽完報告，就放心了」。

另地震剛發生時，網路瘋傳一張台北市松仁路柏油路龜裂照片，經查證，該處僅為柏油潑灑，並無龜裂情勢，蘇貞昌也呼籲，不要沒有確實消息就到處傳播，或惡意剪貼合成照片，讓國人人心惶惶。

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