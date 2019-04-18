花蓮7級強震 崇德山壁傳土石傾瀉揚塵超駭人

2019-04-18 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局地震報告顯示，花蓮縣今天下午1時01分，發生芮氏規模6.1強震，震央位於秀林鄉、深度約18.8公里，最大震度7級落在銅門村。地震發生後，稍早蘇花公路傳出落石外，崇德山區也被人直擊疑似大片土石傾瀉而下！

目前釋出的影片畫面中，顯示短短34秒內，宛若大自然怒吼的轟隆隆聲不絕於耳，面向馬路一側的山壁，可見疑似土石從上方滑落、兇猛地俯衝，接著揚起濃重的塵霧，令人難以忽視其足以震撼人心的存在感。

而駭人的是，山壁下方便是一排的低矮房屋、停在門口的汽、機車與小貨車，且還有路人、黑狗狀似悠哉地行走漫步，險象環生的強烈對比，讓外人看了不禁膽顫心驚、替他們捏了把冷汗。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/