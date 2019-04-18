今早預言「猛虎下山帶天災」成讖 廖大乙憂心示警「這只是開始」

2019-04-18 14:50

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕民俗專家廖大乙早上向本報預言，稱生肖屬虎的企業家（郭台銘）挑戰總統大位，依照往例，「猛虎下山」都會帶來全國性災厄，不幸一語成讖下午就發生花蓮大地震，廖大乙再次憂心示警「這只是開始，盼全民都要多注意。」

「這個地震只是開端。」廖大乙說，受到神明指引去取廟裡的「六號籤詩」，內容寫著「風雲致雨落洋洋、天災時氣必有傷、命內此事難和合、更逢一足出外鄉」，除先印證「猛虎下山」的郭董將參選，神明也提醒民眾「恐有災厄」的訊息，只是沒想到來的這麼快。

強調預言沒有政治目的、不求名利、非造恐慌，廖大乙分析，這個籤詩不是想證明他預言神準，只是憂心天災對台灣民眾的傷害，因為「屬虎的陳水扁及馬英九參選後，都有類似狀況！」

廖大乙說，屬虎的陳水扁當年參選後，台灣有可怕的921大地震，而馬英九參選後，同樣有八八水災隨後而來，這次他又收到神明訊息，籤詩內容令他擔心，卻沒想到這麼快就出現大地震，希望民眾時時做好防災準備。

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