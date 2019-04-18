花蓮6.1強震撼全台 各地災情初步彙整（不斷更新）

2019-04-18 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕今天（18日）稍早13點01分，花蓮縣秀林鄉發生規模6.1、深度18.8公里的極淺層地震，最大震度在花蓮銅門地區的7級，讓全台民眾都相當震撼。本報將持續為您整理各地災情。

交通資訊

台北捷運恢復正常營運

台北捷運在地震發生後，全線停駛90分鐘進行檢修。

機場捷運檢修完畢後已於13點45分恢復行駛。

台北捷運檢視正常後已於14點30分恢復全線行駛。

台鐵部分區間停駛或限速

地震發生後第一時間，台鐵宜蘭站至鳳林站區間雙向停駛。

目前僅剩宜蘭縣蘇澳新站至南澳站區間，以及花蓮縣南平站至壽豐站區間正在巡查軌道，預計稍後即可恢復通行。

高鐵恢復正常營運

稍早在地震發生當下，台北到桃園區間傳出有2列高鐵列車緊急停駛，而後多輛列車亦有些許延誤，但目前已經恢復全線正常營運。

中橫公路恢復正常通行，但晚間7時起封閉

地震發生後第一時間，台8線一度全線封閉。

根據公路總局公告，目前台8線落石皆已排除，自16時起全線正常通行。但考慮到強震後邊坡不穩定，以及鋒面即將來襲等因素，今日（18日）18時後全線只出不進，19時後全線實施預警性封閉至隔日8時，後續將視路況再開放通行。

蘇花公路零星落石

根據公路總局公告，台9線、台9丁線（蘇花公路、蘇花改）全線及台9丙12K至13.5K有零星落石，經初步巡查目前可雙向通行，呼籲民眾小心行駛。

其他災情

北市2棟大樓傾斜

長安東路2段77號大樓傾斜，大樓內人員經疏散完畢後，目前已有土木技師到場評估情形。

信義路4段405號大樓也出現傾斜狀況，消防隊已經到場疏散民眾。

立院外牆剝落

立法院水泥外牆目前也傳出剝落，掉落在車道上。

北市百貨大樓外牆剝落

台北市天母地區大葉高島屋據傳也發生外牆磁磚剝落的狀況。

板橋店面玻璃爆裂

新北市板橋區中山路1段西堤牛排店面，發生大面積玻璃向人行道爆開的事件，幸好無人受傷。

台師大宿舍洗手台嚴重塌陷

根據Facebook《靠北師大》粉絲專頁，台師大男生宿舍內天花板嚴重掉落，洗手台更是全都應聲倒塌，學生表示「好險當時沒人站在那」。

宜蘭瓦斯外洩

宜蘭縣羅東鎮中華路發生瓦斯外洩，消防隊獲報後前往處理後，目前已經成功阻斷。

花蓮車站漏水

根據網友回報，花蓮車站大廳也傳出漏水災情，地面已經略有積水。

山區步道落石2民眾受傷

中橫太魯閣地區綠水合流步道落石砸傷2人，傷者為1名馬來西亞男性及1名台灣女性，2人分別在腿部及頭部有受傷情形，消防隊共出動5車24人搶救。由於該男子遭碎石壓住下半身，救出時已無生命跡象，2名傷者已在14點整送醫搶救。

PTT斷線

全台最大的網路論壇之一「批踢踢實業坊」（PTT）地震發生後第一時間無法連線，目前已經恢復。

經行政院長蘇貞昌指示，中央災害應變中心已於13點10分成立，各部會持續進駐中；氣象局接受媒體訪問表示，1週內要嚴密注意是否有規模5的餘震。

原能會發出公告指出，地震觸發核一、核二廠地震儀動作，但目前初步確認各機組皆正常運轉，原能會將持續監控。

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