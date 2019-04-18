花蓮規模6.1地震 蘇花沿線落石不斷
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2019-04-18 13:26

［記者王峻祺／花蓮報導］根據中央氣象局地震報告，花蓮縣秀林鄉今天下午發生規模6.1有感地震，最大震度花蓮縣銅門7級，地震深度18.8公里，目前蘇花公路傳落石，172公里處、崇德山區岩壁崩落，請用路人小心。

  • 花蓮地震規模6.1 蘇花沿線落石不斷。（記者王峻祺翻攝）

    花蓮地震規模6.1 蘇花沿線落石不斷。（記者王峻祺翻攝）

  • 花蓮地震規模6.1，蘇花沿線落石不斷，崇德山區岩壁掉落石。（記者王峻祺翻攝）

    花蓮地震規模6.1，蘇花沿線落石不斷，崇德山區岩壁掉落石。（記者王峻祺翻攝）

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