花蓮規模6.1地震 蘇花沿線落石不斷

［記者王峻祺／花蓮報導］根據中央氣象局地震報告，花蓮縣秀林鄉今天下午發生規模6.1有感地震，最大震度花蓮縣銅門7級，地震深度18.8公里，目前蘇花公路傳落石，172公里處、崇德山區岩壁崩落，請用路人小心。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
［記者王峻祺／花蓮報導］根據中央氣象局地震報告，花蓮縣秀林鄉今天下午發生規模6.1有感地震，最大震度花蓮縣銅門7級，地震深度18.8公里，目前蘇花公路傳落石，172公里處、崇德山區岩壁崩落，請用路人小心。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay