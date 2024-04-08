企業家伸援 大城鄉老人坐賓士保母車看病

大城鄉獲贈2部價值200萬元的保母車，成為老人看病的交通工具。（資料照，記者顏宏駿攝）

2024/04/08 19:08

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣偏鄉人口老化、少子化，地方有客運的需求，但因為人口數少，運量經濟規模無法達到客運公司標準，以致不斷裁班、減線，長輩外出或小孩上學都困難重重，逼得鄉鎮公所想盡辦法滿足鄉民「行的需求」。目前南彰化已有芳苑、永靖、竹塘、溪州、大城等鄉鎮開動或籌劃「幸福巴士」、「長青小客車」。而為了節省經費，溪州鄉公所鼓勵員工考取職業大客車駕照，由員工兼任司機，此外，為了鼓勵老人家多利用公用小客車，大城鄉更有企業家捐贈每輛200萬元的賓士保母車。

大城鄉公所4年前獲得兩位企業家捐贈2部各200萬元的9人座賓士保母車，由公所統籌，因為主要接送老人前往長照據點和看病，由二林基督教醫院的司機負責載運。公所表示，兩部保母車使用率非常高，「阿公、阿媽坐賓士上醫院」已成大城鄉的「特有權利」，鄉內很多人的子女都在外上班，長輩看病成最大需求，只要事前報備登記，公所都會派車接送。

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溪州鄉去年獲得企業家捐贈一部9人座小巴，公所將該車當作幸福巴士使用，並向交通部申請幸福巴士補助，雖然補助的經費有限，但也不無小補。

鄉長江淑芬表示，目前幸福巴士尚未上路，公所已提報計畫到交通部審核，路線有兩條，以滿足高齡長輩及行動不便者的行車需求。為了節省司機成本，公所鼓勵員工考營業巴士駕照，目前有一名員工考取，可以即時上路。

芳苑鄉是全縣最早啟動「幸福巴士」的鄉鎮，鄉長林保玲表示，她們向縣政府申請補助、民間企業募款，今年行駛邁入第三年，鄉內民眾每周二、五往返新厝到二林鎮，在鎮內停靠超市、醫院，雖然連年虧損，但因服務口碑極佳，今年有綠能廠商願意全額贊助營運經費。

竹塘鄉的幸福巴士是詹氏宗親會一名企業家捐贈，公所自籌幸福巴士營運經費，主要接送竹塘國中學生上、下學。竹塘國中校長黃仲平說，目前共有30多位學生利用幸福巴士上下課，以前這些學生都騎腳踏車或由家長接送上下課。

竹塘的幸福巴士，讓學生免於騎腳踏車上下學。（照片竹塘國中提供）

竹塘的幸福巴士，讓學生免於騎腳踏車上下學。（照片竹塘國中提供）

大城鄉獲贈的賓士保母車。（資料照，記者顏宏駿攝）

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