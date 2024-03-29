動彈不得逾3小時！台88線貨櫃車壓賓士「卡整路」 連路肩都沒留

這起車禍發生在台88西向17.6K處，連路肩都被翻覆的貨櫃車佔據。（警方提供）

2024/03/29 20:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天是週五、週休前夕，返鄉車潮將比平常再多些，往返屏東、高雄的重要幹道台88快速公路，在下午近5時許發生1起驚悚車禍，其中的貨櫃車的貨櫃是整個塞住台88的西向兩個車道，潮州警方約5時到場處置，正持續將事故車拖吊中，預計稍晚即能排除並恢復通車。

台88是南部聯絡國道三及國道一的重要快速公路，每日往返車輛極多，尤其是上下班的尖峰時間更是極易造成壅塞，在鳳山西向出口及大寮東向出口，已因平面道路號誌無法紓解快速公路車輛，導致回堵的事件叢生，未料，平時就已極易因車禍造成回堵的道路，今天下午的車禍，更是在下班尖峰前直接堵住整個路面，連路肩都不留。

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潮州警方指出，下午5時接獲報案於台88線西向17.6K卓男駕駛貨櫃車與蘇男所駕駛賓士轎車發生事故，而貨櫃車是的貨櫃是整個翻覆，並阻礙全線的西向道路，現場雖無人員受傷，兩人酒測值為0，但景象可怕，警方目前事故正持續排除中，請往高雄方向用路人改道行駛，至於詳細案發原因本分局待進一步調查釐清。

車禍後不久抵達現場的1名駕駛人投訴，他在大約下午4點45分即停在現場等待排除，但因為整條路都被卡住，加上又是大車，一定要出動大型拖吊車才有辦法處理，但的確等到近晚間8點仍動彈不得，在放假日前夕枯等，實在令人無奈。

黑色賓士剷入貨櫃車底。（警方提供）

台88一度回堵（左側畫面）。（取自縣政府網頁）

台88一度回堵（左側畫面）。（取自縣政府網頁）

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