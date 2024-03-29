為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

動彈不得逾3小時！台88線貨櫃車壓賓士「卡整路」 連路肩都沒留

這起車禍發生在台88西向17.6K處，連路肩都被翻覆的貨櫃車佔據。（警方提供）

這起車禍發生在台88西向17.6K處，連路肩都被翻覆的貨櫃車佔據。（警方提供）

2024/03/29 20:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天是週五、週休前夕，返鄉車潮將比平常再多些，往返屏東、高雄的重要幹道台88快速公路，在下午近5時許發生1起驚悚車禍，其中的貨櫃車的貨櫃是整個塞住台88的西向兩個車道，潮州警方約5時到場處置，正持續將事故車拖吊中，預計稍晚即能排除並恢復通車。

台88是南部聯絡國道三及國道一的重要快速公路，每日往返車輛極多，尤其是上下班的尖峰時間更是極易造成壅塞，在鳳山西向出口及大寮東向出口，已因平面道路號誌無法紓解快速公路車輛，導致回堵的事件叢生，未料，平時就已極易因車禍造成回堵的道路，今天下午的車禍，更是在下班尖峰前直接堵住整個路面，連路肩都不留。

潮州警方指出，下午5時接獲報案於台88線西向17.6K卓男駕駛貨櫃車與蘇男所駕駛賓士轎車發生事故，而貨櫃車是的貨櫃是整個翻覆，並阻礙全線的西向道路，現場雖無人員受傷，兩人酒測值為0，但景象可怕，警方目前事故正持續排除中，請往高雄方向用路人改道行駛，至於詳細案發原因本分局待進一步調查釐清。

車禍後不久抵達現場的1名駕駛人投訴，他在大約下午4點45分即停在現場等待排除，但因為整條路都被卡住，加上又是大車，一定要出動大型拖吊車才有辦法處理，但的確等到近晚間8點仍動彈不得，在放假日前夕枯等，實在令人無奈。

黑色賓士剷入貨櫃車底。（警方提供）

黑色賓士剷入貨櫃車底。（警方提供）

台88一度回堵（左側畫面）。（取自縣政府網頁）

台88一度回堵（左側畫面）。（取自縣政府網頁）

台88一度回堵（左側畫面）。（取自縣政府網頁）

台88一度回堵（左側畫面）。（取自縣政府網頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
屏東台88線貨櫃車翻肚「堵整路」！賓士剷入車底 誇張畫面曝
2024/03/29 18:40

屏東台88線貨櫃車翻肚「堵整路」！賓士剷入車底 誇張畫面曝
《屏東》台灣祭加持 清明連假墾丁訂房率7成
2024/03/29 05:30

《屏東》台灣祭加持 清明連假墾丁訂房率7成

Cartier Trinity突破常規盡顯新意
屏縣議長周典論聲請撤銷羈押 屏東地院駁回：有串證之虞
2024/03/28 18:40

屏縣議長周典論聲請撤銷羈押 屏東地院駁回：有串證之虞
砍屏東200公頃樹種光電？台糖駁斥
2024/03/28 17:11

砍屏東200公頃樹種光電？台糖駁斥

塞、啾、癢！對抗換季過敏拒當溫室花朵
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播