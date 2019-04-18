6.1強震為「非正常能量釋放」！專家解釋原因

2019-04-18 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣今（18日）下午1點1分發生規模6.1強震，全台皆有感，花蓮銅門最大震度更達7級，氣象局地震特報中心主任陳國昌指出，這起地震該地區有關測以來最大地震，不算一次「正常能量釋放」。

據報導，氣象局地震特報中心主任陳國昌指出，這個地區從1973開始，規模超過5的只有6個（包括今日地震），規模從沒超過5.5，這次規模6.1地震是該地區首度規模破6強震，以前震度差不多5級就到頂，這次最大震度觀測到7級，不能算是一次「正常能量釋放」。

「非正常能量釋放」說法引發外界議論，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，這起地震初步研判與米崙斷層無關，非花蓮0206強震餘震，是屬於獨立地震事件，吳聖宇解釋所謂的「非正常能量釋放」，是指該區域過去地震數目不多，且中央山脈為較堅韌的變質岩，須累積較大能量才會釋放，氣象局認定屬於為少見的能量釋放狀況。

對於後續餘震問題，吳聖宇認為，由於變質岩剛性較大，能量調整速度較快，後續餘震可能次數較少，走完地震序列的速度較快，不過民眾仍不能掉以輕心。

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