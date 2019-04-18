新北8區串聯賞桐花步道 體驗客家「幸福桐食茶」

2019-04-18 13:17

〔記者邱書昱／新北報導〕欣賞五月雪白桐花！新北市客家事務局推出客家桐花季系列活動，從4月18日起至5月5日為期三個星期，分別在土城區、石碇區、三芝區、鶯歌區、樹林區、新店區、瑞芳區、深坑區舉辦。客家局表示，8個行政區串聯桐花步道及自行車步道，更和特色民宿、飯店結合，一起推廣客家文化、產業和觀光。

全國客家桐花季起源於1997年由土城開始舉辦，結合客家藝文和桐花，之後納入台北縣文化曆活動，歷經22年成為新北市重要的文化觀光活動。

客家局表示，這次活動主題「幸福桐食茶」，從4月18日開始至5月5日，為期三個星期，首先開場的是4月20日土城南天母廣場及桐花公園，邀請民眾在桐花樹下聽民歌、千人品茗。

另外，4月27日則是在石碇區格頭里北47-1線9K旁風露嘴桐花步道；瑞芳區四腳亭吉安宮廣場，漫步桐花小徑；深坑區則是在萬福生態公園及阿柔洋公館後賞桐步道。5月4日在三芝區橫山里賞桐步道；新店區二叭子植物園。

最後的5月5日是在鶯歌區宏德宮廣場旁鶯歌石登山步道觀賞傳統、現代的客家音樂；樹林區山佳火車站，一起賞桐看火車。

客家局說，活動期間也舉辦「戀戀桐花捕捉愛」的攝影比賽，民眾將拍攝的桐花美照上傳至臉書新北市客家局粉絲團，獲選為前10名者就有機會獲得超商禮券500元，而參加各區活動民眾只要在粉絲團打卡按讚、留言，可以獲得限量版柴寶桐花故事提帶和柴寶紋身貼紙。

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