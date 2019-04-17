私人有主墳遭夷平 家屬痛心要公所、包商儘速解決

2019-04-17 20:04

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮珠格里第3公墓清明節發生私人有主墓遭公所排水溝工程包商夷平的烏龍事件，事後確認有2座墳墓受損，搶救出的先人遺骨將安排安置於公有納骨塔慈孝堂，但其中葉姓民眾不滿仍得自付數萬元塔位費，痛批太過份，經公所協調包商必須負起全責，家屬怒火才告平息。

埔里鎮珠格里第3公墓周邊排水不良，921災後雨季常遇雨成災，公所因土石災害實施禁葬多年，並於去年施設排水溝與拓寬公墓聯外道路，卻發生包商疏忽將私人有主墓夷平並覆蓋土方，直到日前清明節葉姓民眾一家人前往掃墓，才驚覺先人墓不見了，急向公所陳情。

包商日前請撿骨師開挖，確認除了葉姓民眾父親的墓，還有1座合葬墓受損，也聯繫上家屬，搶救回來的先人遺骨則暫存公有納骨塔慈孝堂，由於第3公墓已經禁葬，葉姓民眾決定為亡父申請慈孝堂塔位，卻不滿仍須自付4萬元的塔位費，憤而向媒體投訴。

公所解釋，按埔里鎮公立殯葬設施管理自治自條例，一般民眾申購塔位，都須繳交使用規費，因此會先向民眾收費，至於工程包商疏失造成民眾受害，必須負起賠償責任，也訂後天（19日）邀包商、家屬協調定案，儘快讓家屬安心。

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