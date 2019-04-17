敬老卡優惠雙北不同調 侯友宜：6/1起新北也可搭捷運

2019-04-17 16:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市65歲以上老人擁有敬老卡，每人每月可享有搭乘60次公車免費，但目前無法免費搭乘捷運，民眾抱怨福利措施「做半套」；市長侯友宜今天至市議會施政報告時宣布，未來敬老卡將擴大到捷運適用，預計6月1日起實施。

國民黨市議員林金結質詢說，新北市邁入高齡化社會，在前新北市長朱立倫任內，他曾建議補助65歲以上老人裝假牙，但朱立倫表示有困難；此外，許多長者反映持新北敬老卡無法搭乘捷運，他要求侯友宜盡速檢討，並解決問題。

侯友宜表示，新北市的敬老卡目前只能搭公車，但台北市的敬老卡可以搭公車、坐捷運、騎You Bike，還能搭計程車，非常方便。前段時間，許多民眾在「我的新北市」臉書反映此問題，他要求財政單位試算後，初估敬老卡擴大至捷運使用，至少每年須編列8000萬元預算。

侯友宜說，捷運是長者重要的交通工具，為了鼓勵長者多走出家門，身體健康、少繳健保費，他宣布，今年起新北市的敬老卡可以搭乘捷運，預計6月1日起實施。

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