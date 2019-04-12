台北愛心卡不能搭捷運、敬老卡使用率差 議員促市府改善

2019-04-12 21:43

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市政府為照顧身心障礙者和老人，分別推出愛心卡和敬老卡，但優惠功能不實用，以致使用率相當低，今天引來眾多議員批評，要求愛心卡也能搭乘北捷、擴大敬老卡使用優惠範圍，徹底改善，讓民眾看得到也吃得到。

對此，台北市政府秘書長張哲揚說，會再評估愛心卡搭乘北捷的提議；社會局長陳雪慧也說，會朝擴大敬老卡使用範圍的方向努力，評估納入敬老卡也能使用運動場館的建議。

北市府為照顧老人和身心障礙者，推出敬老卡和愛心卡，去年編列11.5億和2億充值，每人每個月有480點（元）能使用。不過，汪志冰今天質詢時指出，敬老卡從2017年起能搭乘北捷，但愛心卡至今都不能使用，去年向市府反映，卻得到身障者可以使用復康巴士和低底盤公車的回應。

汪志冰抨擊，復康巴士去年每天平均僅出動1868趟，相較於8萬7000張愛心卡持卡人簡直是杯水車薪，而低底盤公車又因司機的不友善，以及擔心自身將造成他人困擾，6成身障者不敢搭乘，市府應該快點開放愛心卡能搭乘北捷。

議員徐巧芯、陳怡君則拿出數據指出，去年43萬張敬老卡只有1萬4000張用完每月480點，近3成5的民眾僅用0到100點，要求市府擴大優惠範圍，例如運動場館納入使用範圍；議員鍾佩玲則建議，可增加國道客運、衛生所和特約診所補助等優惠，增加使用率。

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