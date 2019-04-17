喜憨兒年度大製作戲5月起公演 聯邦銀行連續6年支持

2019-04-17 15:54

〔記者張忠義／高雄報導〕2019年喜憨兒劇團的年度大製作「最珍貴的禮物」，5月即將登場全台巡迴演出，聯邦銀行連續6年支持喜憨兒藝術療育訓練計畫，認購共1,000張公演門票，並購買2,500盒由庇護工場生產的點心餐盒，提供給每一位現場參與的貴賓與志工朋友，希望大家一同給予憨兒們更多的支持與掌聲。

今年精心打造新劇碼「最珍貴的禮物」，記者會中憨兒力維、星皓、瑀農、威運，現場帶來一段劇情讓大家先睹為快。高雄市政府社會局謝琍琍副局長，愛心企業聯邦銀行涂洪茂副總也在記者會中客串一角，以行動支持喜憨兒推動藝術療育與公演活動。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示：今年的主題對於憨兒演員是很大的挑戰，因為部分劇情是透過反覆在現實與回憶中穿梭的故事，難度不小；不過值得欣慰的是，學習過程對憨兒們的情緒引導與自信心建立是很卓越的。

聯邦銀行副總經理涂洪茂表示，該行持續6年支持喜憨兒藝術療育訓練計畫，也很開心聯邦銀行成為喜憨兒的公益夥伴，而每一年看到憨兒們在舞台上展現自信熱情，努力認真地投入演出，均令參與觀眾印象深刻也非常感動。

今年聯邦銀行繼續認購高雄及台北共四場1,000張公演門票，廣邀銀行貴賓與弱勢團體入場支持，另外購買2,500盒由庇護工場生產的點心餐盒，提供給每一位現場參與的貴賓與志工朋友，希望大家一同給予憨兒們更多的支持與掌聲。

喜憨兒劇團第16部作品『最珍貴的禮物』，5月即將在高雄文化中心至善廳登場，邀請大家買票進場欣賞。購票請洽（07）7191-235林社工。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/