2019-04-17 11:58

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖鑾轎今天下午回宮，近午時分，媽祖鑾轎先停留在白沙屯火車站，附近居民熱情擺起飯擔，慰勞香燈腳辛苦，長長人龍幾乎擠爆白沙屯周遭所有道路，讓人見識到信徒的虔誠與媽祖婆的魅力。

信徒爭相拿出油飯、肉粽、包子甚至還有雞湯等豐盛料理，讓跟隨媽祖婆進香的香丁腳填飽肚子，另外還有各式冷飲、冰棒、礦泉水，讓大家補充水分。

由於人數太多，瞬間就擠滿白沙屯漁庄，有些信眾說已經陪伴媽祖走了好幾年，雖然不時遇到日曬雨淋但是陪伴媽祖婆走完感覺心靈上特別的寧靜而看到眾人大手筆準備飯擔提供給進香信眾，也讓人感受到滿滿人情味。

提供飯擔的民眾說，畢竟大家來回走400公里都很辛苦，而且媽祖婆進香是地方重要盛事，可以出一點力真的不算什麼，只希望白沙屯媽祖婆優良的進香傳統可以保持，廟也能更興旺。

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白沙屯媽祖回宮，飯擔、人潮擠爆了。（記者蔡政珉翻攝）

白沙屯媽祖回宮，飯擔、人潮擠爆了。（記者蔡政珉翻攝）

白沙屯媽祖回宮，飯擔、人潮擠爆了。（記者蔡政珉翻攝）

白沙屯媽祖回宮 飯擔、人潮擠爆了。（記者蔡政珉翻攝）

白沙屯媽祖回宮 飯擔、人潮擠爆了。（記者蔡政珉翻攝）

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