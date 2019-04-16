女鄉長救了昏倒民眾 白沙屯媽「轉彎」來公所找她

2019-04-16 20:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕助人行善媽祖婆就挺您！白沙屯媽與大甲媽上週同時南下遶境進香，彰化縣無形文化資產「同安寮十二庄請媽祖」也展開遶境活動，上週六晚間，一名6旬老翁在遶境時突然昏倒，埔鹽鄉長許文萍見狀立即幫老翁按摩手部穴道，才恢復意識，隔日白沙屯媽祖回鑾進入埔鹽鄉，並首度駕臨埔鹽鄉公所，不少鄉民認為，鄉長熱心助人，媽祖婆看到了，所以特地來埔鹽鄉遶境賜福。

許文萍表示，上週六（13日）晚間9點「同安寮十二庄請媽祖」在埔鹽永平村聖和宮進行遶境團拜時，一位高姓鄉民突然體力不支，跌坐一旁，上前關心發現他有陷入昏迷狀況，立即對其手腕處穴道不斷按摩，並通知119，按約5分鐘後，鄉民終於恢復清醒，救護車也趕到送至鹿基急救，診斷是血糖過低，休息後已無大礙。

沒想到隔天就出現好事！許文萍說，當晚陪同遶境太累，打算睡到飽，但入睡沒多久就夢到先生帶一名女子回家，還因此驚醒，隔天早上7點就被吵醒，告知「白沙屯要來埔鹽了」，於是馬上出門到埔鹽、溪湖交界處跟著鄉民一起迎接白沙屯媽，果然沿著員鹿路順利進入境內，開心不已。

許文萍說，迎到白沙屯媽進入埔鹽，也期待能駕臨鄉公所，但公所位置不在回鑾直行路線內，除非媽祖願意「轉彎」繞道，沒想到奇蹟真的發生了，鑾轎竟然真的轉彎，並停在埔鹽鄉公所前方搖擺賜福約1分鐘才離去，而且還從公所後方繞行一圈，才轉回原本的回鑾路線，一切來得突然，猶如做夢，這才想起原來夢裡的女子可能就是媽祖婆，覺得祂真的來找她了，覺得很感動。

許文萍也說，今年已有虎尾糖廠媽、鹿港天后宮與白沙屯媽祖鑾轎相繼蒞臨鄉公所賜福，代表媽祖真的一直在保佑埔鹽鄉民。施姓鄉民表示，鄉長經常參與弱勢救助，昨天又在媽祖前救人，媽祖都看在眼裡，所以白沙屯媽祖隔天就來埔鹽賜福，讓鄉民福氣滿滿。

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