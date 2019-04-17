勉台鐵共創美好 林佳龍：員工福利要馬上做

2019-04-17 10:47

〔記者陳宜加／台北報導〕勞動節將至，台鐵今天表揚66名模範勞工。交通部長林佳龍承諾，大的改革需要時間，但員工權益與福利要馬上做，讓員工有感，並呼籲社會肯定台鐵承擔最大公共運輸責任，包括偏鄉運輸、優惠票成本，期許台鐵共創更美好的未來。

交通部長林佳龍表示，台灣人的生活離不開鐵路，拉近人與人之間距離，交通是交流與溝通，人生中的悲歡離合、喜怒哀樂，都因鐵路而連結。他是非典型交通部長，提出人本交通，以人為本、為人服務，人是交通主體，因連結而共好。

他說，1.5萬名台鐵員工，每一個人缺一不可，尤其連假期間每天高達70多萬人次，帶給國人美好生活，台鐵歷史悠久，經營管理面臨不小挑戰，新票務系統延後上限，即為做得更好、購票更友善，一次就超越高鐵，有6項指標超越。

林佳龍說，台鐵仍有許多事項須改善，尤其是員工福利，交通部作為後盾，務必讓員工有感，人力增加、工作環境改善，方能提升服務品質、業績，並獲得更多肯定，促成良性循環，去年普悠瑪事故後，更主動進行行政調查，接受檢驗。

台鐵局長張政源表示，員工堅守崗位，也是全國勞工模範，充分展現台鐵6大核心價值：安全、準確、服務、創新、團結、榮譽，今年元旦、春節、228、清明等4個連續假期充滿壓力挑戰，但疏運任務平安順利完成，運量更創新高。

他說，今年大年初三，台鐵單日運量創歷史新高；另外，受惠於台中花博、屏東燈會、媽祖遶境等重大節慶、活動，同樣造就大量人潮，運量屢攀新高，近期包括后里、潮州、大甲、員林等車站，單日旅客量均陸續創下歷史新高紀錄。

普悠瑪事故後，痛定思痛，行政院第一時間成立調查小組與台鐵總體檢小組，協助台鐵把脈，全面檢討問題核心，並提出對策，彙整144項改善事項，交通部長林佳龍上任後也一再宣示決心，鼓勵台鐵不會孤軍奮戰，將成為台鐵後盾。

張政源指出，台鐵車輛保養、維修一再精進，落實司機員與檢修員訓練、SOP落實等，是重要基本功；台鐵並成立營運安全處，專責、專人替行車安全把關，盤點台鐵安全疏失，逐項列管並滾動檢討，同時全力推動SMS安全管理系統。

除了安全，張政源說，台鐵也要「拚經濟」，陸續推動企業化經營，成立資產開發中心，專責辦理台鐵資產活化、開發工作；成立附業營運中心，全力衝刺台鐵便當、鐵路旅遊、文創商品銷售，受社會喜愛的車勤服務也將持續提升水準。

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