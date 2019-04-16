台鐵App標案金額今公布 台鐵局︰經壓力測試沒問題才上線

2019-04-16 15:07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國民黨立委許毓仁上週召開記者會質疑台鐵耗資10億元建置新App，今再開記者會要求台鐵公布所有標案採購內容細項，因預算書內容含糊不清，不知道錢花到哪；並加碼爆料台鐵App沒有驗收就上線，根本把民眾當白老鼠。對此，台鐵局今公布10.97億元決標金額細項，並強調各案均依政府採購法及相關法規，以公平、公開、公正辦理招標及後續驗收作業。

為汰換已使用10餘年的第三代票務系統，於103年開始進行第四代票務系統建置規劃，並經國家發展委員會104年7月核定辦理，匡列10.7億元，期程105年至109年，逐年編列預算；行政院於106年4月同意107年度以後經費8.5億元得以前瞻計畫預算支應。另票務周邊設備部分，台鐵局於107年及108年以營業基金編列2.02億元、原鐵工局配合台中計畫及高雄計畫委託代辦0.29億元，總經費13億元，經招標後的決標金額總計10.97億元。

台鐵第四代票務系統包含票務核心系統建置5.89億元、票務網路建置1.28億元；票務工作站1.51億元、車長行動裝置0.53億元、資安強化0.18億元、對外網際網路及行動通訊服務0.35億元、備援中心建置1.23億元等。

台鐵局第四代票務系統採開放式架構，導入雲端技術，便於彈性擴充，可彈性調整系統資源，並增加網路頻寬；已將原訂票最大流量頻寬600MB，提升至5G頻寬，可紓解尖峰時段訂票流量，滿足每分鐘60萬筆交易。另外，為因應系統持續營運及突發狀況發生，已建置異地備援中心；針對各票務電腦系統及網路系統設備，構築完整、嚴謹的資安防護監控機制。

至於未驗收就上路，台鐵局表示，第四代票務系統是採部分驗收，訂票及APP功能均經過壓力測試沒問題後才上線，最終要等到系統從三代完全轉換到四代後，確認沒問題後才算是驗收完成。

立委批台鐵四代系統錢不知花哪去 台鐵今公布各標案金額。（圖由台鐵局提供）

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