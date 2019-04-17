04/17 各報重點新聞一覽

2019-04-17 06:13

自由時報

抗共軍擾台 美宣布對台154億軍售

中國持續強化對台「文攻武嚇」力道，多架共機前天更兵分兩路繞行我外圍空域。美國國防安全合作署（DSCA）則於美東時間十五日宣布，美國國務院批准一項總金額五億美元（約新台幣一五四．三億元）的可能對台軍售案，持續供我國F-16戰機飛行員在美國受訓，並用於相關維護及後勤支援。國防部評估，此案顯示美方對我國國防安全的高度重視。

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長照扣除額12萬、排富

行政院昨日召開行政立法協調會報，就「所得稅法第十七條條文修正草案」與民進黨立委達成共識，確定長照扣除額為每人每年定額十二萬元，並納入在家照顧者可適用及設定排富條款，估計將有二十九萬人可受惠。此案預定排入明天行政院院會，拍板後送交立法院審議，若順利通過三讀，施行日期將回溯自今年一月一日起，以適用明年五月報稅。

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封殺追劇神器 侵權可判刑2年

立法院院會昨三讀通過「著作權法第八十七條及第九十三條條文修正案」，將不法電腦程式提供者，用機上盒、App等方式，讓使用者連結到侵權網站收看非法影音內容，納入違反著作權罰責，違者可處二年以下徒刑或併科五十萬元以下罰金。

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蘋果日報

震撼 首富郭台銘想選總統「替年輕人做點事情」

郭董坦言動念選總統，拋2020大選震撼彈！鴻海董事長郭台銘昨表示，為思考參選失眠一夜，出門前請太太曾馨瑩替他上妝，用好氣色面對鏡頭，強調是否參選這兩天會決定。為何動念選總統？郭董說2020年對台灣非常重要，這場選舉決定台灣往後20年政治、國防、經濟走勢，他要為現在的年輕人做點事；郭董也感性說：「我太太離開的時候，沒等到孫子，我希望媽媽能看到孫子結婚，如果要能看到五代同堂，需要安定的環境。」

長照扣除額設排富條款 政院拍板 每人額度12萬元

針對所得稅增列長照特別扣除額，行政院昨與民進黨立法院黨團討論後獲共識，政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）說，每人每年長照扣除額12萬元，納入在家照顧相關費用與排富條款，而綜所稅率20％以上、推算月薪在10萬元以上的人為排富對象。《所得稅法》修正草案預計明天經行政院會通過，未來立法院三讀通過，將從今年1月1日起算，明年報稅時可適用。

聯合報

蔡總統：拒絕宣揚一國兩制、武統者入境

近來有境外人士來台，涉宣揚一國兩制台灣方案、武統等主張，蔡英文總統昨天指示出入境等機關要妥為掌握相關人士入境目的，若涉及宣揚「一國兩制」、「武統」等鼓吹戰爭、恫嚇台灣人民活動，影響國安、社會安定之虞者，應採取相應管制措施，必要時應予拒絕入境。

巴黎聖母院大火 尖塔倒塌 重建恐花數十年

在復活節前六天，有八百五十年歷史的巴黎聖母院十五日晚間發生大火，教堂屋頂和尖塔付之一炬。經過十五小時不眠不休的搶救，巴黎消防隊宣布當地時間十六日上午十時已經撲滅大火；失火原因尚待調查，不排除與刻正進行的聖母院整修工程有關。經此大火，聖母院重建恐需費時數十年。

中國時報

郭選2020 企業界掀反對聲浪

鴻海集團董事長郭台銘參選2020動向再成話題！他昨天參加2019印太安全對話研討會受訪時表示，最快17日會做出決定。如果他要參加國民黨總統初選，一定會經過初選程序，絕對不經過徵召。郭台銘的表態為政壇拋下震撼彈，引發企業界的反對聲浪。

印尼總統大選 陸美暗中角力

印尼17日舉行包括總統大選在內的「五合一選舉」。選前民調顯示，現任總統佐科威挾著亮眼政績，維持領先優勢，連任可能性較大。其主要對手普拉波沃則提出「印尼優先」的口號，大打民族主義牌，並指責佐科威任內過度著重於基礎建設，質疑其加入大陸「一帶一路」的做法，力圖藉此扭轉頹勢。由於印尼位處太平洋與印度洋交界，是美國「印太戰略」與大陸「一帶一路」拉攏的重要對象。這次大選的結果，將可能影響中美在東南亞的競爭平衡。

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