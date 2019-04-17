長照扣除額12萬、排富

2019-04-17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院昨日召開行政立法協調會報，就「所得稅法第十七條條文修正草案」與民進黨立委達成共識，確定長照扣除額為每人每年定額十二萬元，並納入在家照顧者可適用及設定排富條款，估計將有二十九萬人可受惠。此案預定排入明天行政院院會，拍板後送交立法院審議，若順利通過三讀，施行日期將回溯自今年一月一日起，以適用明年五月報稅。

若通過三讀 最快明年報稅適用

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，修正「所得稅法」納入「長期照顧費用特別扣除額」，是為落實公平正義及政府長期照顧政策，也顧及減輕家庭照顧身心失能者的租稅負擔。

谷辣斯指出，本次修正與幼兒扣除額一樣，設有排富條款，長照扣除額的排富門檻，設為綜所稅稅率二十％以上民眾，意即個人月薪約十萬元以上將無法適用。

至於扣除額的訂定，經討論後，為減輕家庭負擔，長照扣除額從起先政院版的六萬元，大幅提高至立委所建議的十二萬元版本，不分聘用看護、機構或在家自行照顧都可扣除。

納在家照顧者 估29萬人受惠

谷辣斯說明，未來不論是聘用外籍看護、把失能者送進長照機構負擔的費用，或純粹在家照顧者，都可獲得扣除，採「定額扣除」制度，預估有二十九萬人受益、稅損約二十億元。

她強調，原本版本是有聘用單據的外籍看護、機構照護，扣除額訂為十二萬元，而較難蒐集和提出單據的自行在家照顧者則為六萬元；為減輕租稅負擔且便民，最後決定一視同仁，採十二萬元定額扣除。

谷辣斯指出，民眾在家照顧父母等親人，只要是屬於經過衛福部認定失能者，就可適用長照扣除額案。

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