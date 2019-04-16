台北第一果菜及魚市場改建環評過關 最快12月動工

2019-04-16 18:48

〔記者蔡思培／台北報導〕斥資逾140億元的台北市第一果菜及魚類批發市場改建案在昨天進行二次審查，台北市環評會認為本案不須進行二階段環境影響評估，通過審查，最快12月動工。

台北市環評委員會上個月對第一果菜及魚類批發市場進行初審，當時環評委員認為市場處、新工處等相關單位，應就車輛交通動線、鼠類防治及廢棄物處理等7項做改善。今天環評會進行二次審查，經綜合考量後認定，環境影響說明書已足以提供審查判斷所需資訊，無須進行第二階段環境評估，本案通過環境影響評估審查。

會議上也有環評委員對此案提出建議，有委員說，案子本身開發量大，希望考量綠建築、屋頂綠化、地表透水等方面。也有委員認為，希望本案要有前瞻性，不要只是依現在的法規來看，因為這是2026年後的建築，還要用很長一段時間。

台北市市場處處長陳庭輝說，後續要修正的地方會按照委員意見進行修正，本案在環評會通過後，將由工務局新建工程處將統包案公告預覽，原則上會控制在今年12月開工，6月就會開始招標、而且是國際標。預計完工日在2026年。

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