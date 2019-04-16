快去吃！ 麥當勞明起將停售經典產品「巧克力聖代」

2019-04-16 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕今年年初台灣麥當勞才宣布停賣12項商品，今天麥當勞又宣布將調整菜單，從明天起停賣販售30年的「巧克力聖代」。

綜合媒體報導，今年年初麥當勞宣布，從1月23日起停賣熱巧克力、美式冰咖啡、好享受大早餐、麥脆鷄分享盒等12項銷售情形不佳的商品。今日麥當勞再度宣布將調整菜單，從明日（4月17日）凌晨零時起，將停止販賣已有30年銷售歷史的「巧克力聖代」。

麥當勞表示，自4月17日起至6月25日，將會推出期間限定的「莓果布朗尼冰炫風」。此外，「大蛋捲冰淇淋」也會加入長期供應的菜單中，供喜愛冰品的消費者選擇。麥當勞表示，考量消費者喜好及市場情況，將會繼續檢視並調整餐點，未來也會開發更多新產品，讓消費者嘗鮮。

台灣麥當勞如今停售產品計有13項，包含柳橙酷蘇打、漂浮系列（汽水/紅茶/柳橙酷蘇打）、巧克力聖代、芝麻聖代、芝麻冰炫風、熱巧克力、美式冰咖啡、好時光大早餐、好享受大早餐、BBQ嫩雞翅、麥脆雞分享盒、同歡分享盒及派對分享盒。

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