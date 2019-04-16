小黑蚊又來了 屏東市等地區傳災情 戶外活動要小心

2019-04-16 19:34

〔記者葉永騫／屏東報導〕小黑蚊又來了，屏東市等地區最近傳出災情，還有人到縣府洽公也受害，裸露在衣服外的部位都被咬得又紅又癢，民眾到戶外活動要多加小心。

「台灣鋏蠓」，俗稱「黑微仔」的小黑蚊，因體形小一般的紗窗也擋不住，被咬後相當的癢，4月清明時節因為陰雨不斷，小黑蚊滋生的密度最高，叮咬的時間多數在白天，從上午11點到下午3點為高峰期，最近屏東地區紛傳被咬的災情，尤其是縣政府大樓、自來水廠周邊、萬年溪沿線最為嚴重，只要是有水池的地方就容易長出小黑蚊、不少民眾都被咬得受不了，紛紛要求加派人手噴藥消毒，以免讓情況惡化。

縣府農業處表示，這段期間正是小黑蚊的產卵繁殖季節，因此特別的兇悍，連縣府周圍都被小黑蚊攻陷，已有不少洽公民眾及縣府員工都遭到小黑蚊叮咬，縣府將派人進行噴藥清理防治，並且加強清除積水容器及易生蚊蟲的地點，尤其是樹蔭下及容易長青苔的地方一定要清除，才能降低小黑蚊的數量。

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