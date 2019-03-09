屏東市校園周邊路霸充斥 糾紛多又阻礙交通

2019-03-09 19:24

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市不少校園周邊道路淪為私人停車位、曬衣場等，路霸充斥，衍生糾紛，還影響交通，讓經常接到反映的地方里長或民代傷透腦筋，建議主管機關加強整頓，劃設收費停車格或禁停紅線，回歸道路正常用途。

「怕得罪人，問題就無法解決」，一名校長無奈指出，為做好敦親睦鄰，拉近學校與社區距離，許多學校的圍牆都不見了，但校園周邊被私人占用堆放雜物的情況普遍存在，為避免影響學童安全，曾透過民代協調解決，但成效有限。

經常接獲這類反映的里長也很頭痛，指學校周邊道路普遍被居民占用視為私人停車空間，車子開走後，就以盆栽或桌椅占位不讓別人停車，甚至還會搞破壞，要喚起這類公德心幾乎是不可能，乾脆劃成停車格，使用者付費，挹注國庫。

有市民認為，因當地居民普遍抱著自己不停車，也會被別人占用或停車的想法，從過去到現在，公權力始終不彰，淪為曬衣場、倉庫已不足為奇。

縣府交通旅遊處表示，劃設路邊停車格需考量路寬及周轉率，位於市中心的中正國小周邊路寬足夠，且有停車需求，故劃設收費停車格，其他學校不見得具備相同條件，為疏解停車問題，學校周邊道路多半劃設黃、白線，若劃設停車格使用率不高或劃紅線禁停，反而會衍生新的問題，對於占用問題，建議循教育或道德勸說途徑改善，必要也可向主管機關舉報以強制力排除。

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