台灣燈會住宿塞爆東港 審計室：何不將旅客導入屏東市

2019-02-18 16:28

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣東港鎮旅宿房間數無法容納台灣燈會住宿人潮，屏東審計室行文，促請縣府增闢東港至屏東市接駁車路線，將有住宿需求的遊客引導至距離東港較近的屏東市，擴大燈會觀光效益；縣府表示，暫無在屏東市增設接駁點的打算，將燈會人潮引導至恆春半島是比較可行的方向。

審計室指出，東港地區旅宿業69家，房間數僅489間，無法容納有住宿需求的龐大賞燈遊客，燈區之一的屏東市，合法旅館有30家，房間數1131間，距離東港約40分鐘車程，比到恆春投宿近很多，但縣府只在燈會附近的林邊、潮州、南州設置接駁站，若能增加東港至屏東市的接駁車路線，可借此機會將燈會遊客導入屏東市，為市區旅宿、餐飲等觀光相關產業帶來商機。

縣府交通旅遊處表示，台灣燈會陸續為屏東市旅宿業帶來近8成的住宿效益，228連假的住宿率還會再增加，全縣旅宿業有8成位在恆春半島，參觀燈會的遊客有75％是自行開車前往，機動性及自主性較高，不太會受接駁車的路線影響住宿選擇，故縣府暫無在屏東市設置接駁站的計畫，為了提升恆春半島觀光業，希望能透過燈會相關配套遊程，將遊客導入恆春半島做長時間停留，帶動消費。

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