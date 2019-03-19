暖冬！花蓮小黑蚊 入侵教室提早開咬

2019-03-19 11:40

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年暖冬效應，小黑蚊提早報到，雖然3月又有寒流，仍抵擋不住小黑蚊攻勢，小黑蚊甚至還入侵教室，學生反應「上課也會被咬、會比較不專心」。對此花蓮縣環保局最近也在市區進行噴藥防治。環保局長饒忠說，噴藥效果有限，最好的方式是民眾一起動手，清除周遭環境中的青苔，盡量減少小黑蚊數量。

今年冬天不太冷，2月下旬小黑蚊就開始大舉出沒，花蓮市松園別館因環境內有松樹遮蔭、草原生態，還沒夏天就有遊客反應「小黑蚊很多」！松園別館委外管理負責人羅曼玲說，松園的環境比較自然、生態也很豐富「小黑蚊也變成環境的一部分」，也因此常有遊客在戶外座位一坐下來要喝咖啡就被小黑蚊攻擊，一有遊客反應就會免費提供止癢藥膏，今天環保局也到松園進行消毒。

花蓮縣政府對面的國立東華大學附小，下課時間孩子在校園跑跳碰玩遊戲，還不至於被蚊子咬，但上課時間坐下來，小黑蚊就會上身。小女生說，上課坐在教室也會被咬，因為很癢會去抓「會受到一點影響，不專心」！

東大附小校長鮑明鈞說，雖然花蓮住久了多少對小黑蚊「免疫」，但皮膚比較敏感脆弱的孩子還是很怕蚊子，雖然夏天還沒到，已有小朋友雙腿都是「紅豆冰」。他說，該校1樓教室小黑蚊比較嚴重，已陸續爭取1樓教室加裝紗窗紗門，藉此防堵小黑蚊攻勢。

花蓮縣環保局表示，台灣鋏蠓（Forcipomyia taiwana）俗稱小黑蚊，幼蟲主要是以藻類、青苔為食，而成蟲是吃花粉及花蜜、也會吸血，叮咬人會導致皮膚紅、熱、腫、痛。由於2月後陸續接獲反應，小黑蚊防治工作今年已展開，結合各鄉鎮公所宣導，鼓勵民眾清理居家及環境積水容器、陰暗角落處如有青苔盡量刷洗清除；此外，陰暗角落可種植香茅、茶樹等植物。

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