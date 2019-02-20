烏日自治公園小花海 竟成小黑蚊溫床

2019-02-20 15:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕小花海成為小黑蚊的溫床？烏日自治公園「福鱗花海」景觀小花海因台中花博改建，但小花海成小黑蚊的溫床，尤其是入口處的超大Q版穿山甲綠雕，內部是一密閉空間，在澆水後，造成小黑蚊滋生，而小花海草花過高，更容易躲入小黑蚊，當地居民希望拆掉小花海，不然就噴藥，以杜絕小黑蚊。

建設局表示，會與包商協調，是否在台中花博結束前，提早解約拆烏日小花海，但會先進行蚊蟲的防治工作；烏日區公所則表示，會再下週公告進行噴藥的作業；環保局表示，由於公園內的權責單位是屬於建設局，但環保局會配合公所，在公園外園進行噴藥。

市議員吳瓊華服務處20日邀請建設、環保及烏日公所等相關單位到烏日自治公園會勘，烏日福德祠主委劉金榜表示，從去年底開始，市府為了宣傳花博，在烏日自治公園設了一處小花海，並且在入口處設置了一尊大的Q版穿山甲綠雕。

劉金榜表示，市府設小花海的目的，就是宣傳花博，但是自治公園小花海不但未達到宣傳的成效，還引來小黑蚊。

近來台灣雨量不足，就必須對入口處由蔓龍草、金露花打造成穿山甲綠雕進行灑水，但澆了水之後，水積在內部，就滋生了小黑蚊，如今不但外地遊客不知道自治公園小花海，連本地的住戶怕被小黑蚊叮，也不敢到公園來玩。

烏日里長廖福表示，自治公園因為小花海設立後，小黑蚊就增加了，希望相關單位能展開小黑蚊的防治，已有里民反映希望在台中花博結束前就拆掉小花海，恢復自治公園的綠地，若市府因與廠商有合約，就先對公園進行小黑蚊的防治工作。

市議員吳瓊華的秘書林來源表示，自治公園的小花海宣傳成效不彰，建議市府若無法在花博結束前拆除小花海，就先噴藥，減少小黑蚊滋生。

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