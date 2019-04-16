變色玻璃對比度變更高！台科大研究登國際期刊

2019-04-16 09:06

〔記者林曉雲／台北報導〕變色玻璃對比度變更高！台灣科技大學化工系榮譽講座教授廖德章團隊研發創新高分子材料，透過特殊的分子結構設計，開發出具高透明性與高耐熱性的新聚醯亞胺高分子材料，應用在電致變色領域，可大幅提高對比度，台科大今天宣布，該研究成果成功登上國際頂尖期刊《自然通訊》（Nature Communications）。

廖德章老師的研究團隊包括博士生章強、蔡周益、李連忠，是首次以聚醯亞胺高分子材料，透過巧妙的特殊分子結構設計，成功讓整體對比度高達80％，在可見光的波長下對比度更高達90％以上，成功突破現有瓶頸，對於電致變色玻璃、眼鏡及顯示器等可攜帶、可撓式電子產品的開發和應用有重大影響。

廖德章教授表示，電致變色材料為電致變色玻璃、眼鏡及顯示器的關鍵結構，在低電壓下就具有可逆性地改變電致變色元件的顏色，提升元件的效能。過去科學家無法製造出由完全無色至全黑轉換的電致變色材料，使電致變色元件應用受限。

台科大團隊將聚醯亞胺高分子材料，透過特殊的分子結構設計，讓節能省碳耐熱又透明的高分子材料，可從完全無色變為全黑，且整體對比度也大幅提高，透過薄膜材料塗佈於單層石墨烯電極上，應用在電致變色元件，還能簡化相關產品開發的製程，進而降低製造成本。

廖德章教授說明，電致變色的應用相當多元，例如調節陽光入射量之智慧窗、汽車天窗或需要調節光線的玻璃窗材上，玻璃表面的變色膜經通電後，導致顏色及穿透率的變化，控制光波長之入射量，可阻擋大部分熱來源的可見光與紅外光，達到調節及降低溫度的目的，同時減少能源的消耗。

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