台科大4樓女廁偷窺被發現 研究生跳樓受傷被逮辯「忘記了」

2019-03-15 19:02

〔記者 邱俊福／台北報導〕就讀台灣科技大學的28歲游姓男研究生，今天中午偷偷潛入校內「第四教學大樓T4」的4樓女廁內，以爬上廁所隔間隔板由上往下看的方式，偷窺1名大四女學生如廁，結果遭被害人當場發現尖叫，其他同學聞訊守住女廁門口，並關門報警，游男情急下從窗戶一躍而下，摔落1樓草皮成傷，幸經緊急送醫，住院觀察中，沒有生命危險。

游男接受警訊時，則大都以「忘記了」避重就輕。目前受害女學生提告性騷擾外，轄區北市警大安分局羅斯福路派出所也將依社維法送辦。

警方調查，今天中午，游男獨自潛入女廁約近半小時後，被害人進入女廁第2間廁所如廁，突然發現第3間廁所的隔板上方出現一個人頭，嚇得高喊「有人偷看」，隨即狂奔到女廁外，其他同學聞訊馬上堵住女廁門口，並將門拉上，不讓游男逃離。

游男見狀，情急下以鐵製垃圾桶作為踏板墊高，爬上女廁窗戶，一躍而下，企圖逃逸，結果先碰撞上窗外的樹木，再摔落1樓草皮，當場意識不清，經緊急送往萬芳醫院急救，目前有輕微腦震盪與臉部、身體多處擦挫傷，正在加護病房觀察中。

警方據報則派員封鎖現場採證，檢視游男隨身公事包，內有手機、電腦、錢包等物品，清查手機內容，並無發現有偷拍照片與畫面，研判應僅是偷窺，因此將依社維法送辦。

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