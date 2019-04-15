桃市府和清大簽合作意向書 將建醫療中心級醫院

2019-04-15 23:19

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市長鄭文燦與國立清華大學校長賀陳弘，今天在桃園市綜合會議廳簽訂「桃園市醫療暨教育研發園區合作意向書」，雙方決定在桃園航空城內興建一所醫學中心級的「清華醫院」，未來園區完成後，將會加強醫療、教育及人才育成等合作，並彌補目前南桃園地區的醫療缺口。

鄭文燦指出，清大是國際一流的大學，各領域表現相當出色，尤其在材料（如牙材、骨材）、機械（如復健手臂）、化學（藥物發展）、核子醫學（硼中子治療頭頸癌及肝癌）及腦科學（基因解碼及控制）等領域，更是具有深厚基礎，據桃園目前醫療現況，有病床數不足及醫療資源分布不均等問題，依據醫療服務人口及成長數，也有投入更多醫療設備的需求。

清大表示，這是該校第一次跨進醫學領域，今天簽署的是為期3年的合作意向書，未來興建案所需經費由清大支應，桃園市府則提供興建醫院及教育園區的協助，營運會採BOT方式，以醫學中心等級規劃醫院，占地至少5公頃，初期規劃設置499床，再逐步增至逾千床，由於清華醫院在桃園航空城內，離機場及高鐵很近，占黃金位置，未來也將發展國際醫療，也會發展核子醫學、腦科學，以及台灣還沒有引進的最先進基因療法及免疫療法。

桃園市政府衛生局指出，據衛生福利部規定，醫療次區域每萬人口病床數（急性一般病床）35床以上屬醫療資源充足區，病床增設上限為每萬人口50床，目前南桃園僅有1000餘床，仍有2000餘病床的增設空間，相信清華醫院的建置，未來能讓南桃園民眾獲得一流水準的醫療服務。

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