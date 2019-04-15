不繳稅罰更多！ 台東稅務局首度前進夜市宣導

2019-04-15 11:42

［記者張存薇／台東報導］汽機車使用牌照稅4月底前要繳交，台東縣偏鄉部分民眾受限經濟因素購買二手車、卻未繳交牌照稅，為了宣導加強宣導，台東縣稅務局今天晚上將首度前進夜市，舉辦有獎徵答、推廣雲端發票等。

台東縣稅務局指出，10多年來都是在白天舉辦分區稅務懇談會，但部分民眾因為工作無法參加，因此今天首度規劃前進夜市，包括今天晚上到成功鎮成功夜市、18日到關山鎮關山夜市、21日在台東市四維夜市、23日將在太麻里鄉太麻里夜市舉辦「偏鄉趴趴GO 稅稅平安夜」活動。

稅務局說明，偏鄉許多民眾受限經濟、但又必須有汽車代步，因此購賣中古車，但以汽缸總排氣1801至2400cc汽車來看，使用牌照稅就要1萬1230元，部分民眾選擇不繳，如果上路被路口監視錄影機查獲，最高還要罰0.9倍罰款，得不償失。

稅務局指出，參加活動者攜帶智慧型手機填寫線上問卷、互動留言者，有機會獲得精美宣導品，現場玩行動支付繳納使用牌照稅者，亦可獲得超商禮券。

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