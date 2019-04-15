尋找梅花鹿 新營國小附幼行動環境教育

2019-04-15 09:55

〔記者王涵平／台南報導〕新營附幼將課程化為行動，參與活動設攤「創藝花鹿」尋找梅花鹿，師生推廣梅花鹿公共藝術、珍惜環境生態。

新營附幼師生近年積極投入「南瀛鹿出」課程研究，附幼孩子走出教室，將課程化為行動，參與「2019花鹿路市集」，擺設「創藝花鹿」攤位，精心設計兩個體驗互動遊戲：教導民眾用積木創作梅花鹿、到南瀛綠都心公園尋找梅花鹿與梅花鹿一起合影打卡，完成遊戲者，致贈親手製作、可口好吃的果凍和手工梅花鹿餅乾。

新營附幼主任翁惠歆表示，孩子在活動的設計上，運用平常以Facebook假日分享以及曾看過的打卡送禮物等經驗，動手創作打卡板，希望能夠吸引來逛攤位的民眾到綠都心尋找不同的梅花鹿藝術裝置並合照。孩子也畫出梅花鹿的故事展示在攤位前，讓逛市集的叔叔、阿姨、哥哥、姐姐們能了解台灣梅花鹿消失的原由，呼籲大家一起來愛護生態與保護環境。

南瀛綠都心的梅花鹿，生命與歷史的更迭牽動著藝術與美感的交響樂，翁惠歆表示，大人常常動不動要為孩子設計課程，其實孩子才是課程的主人，看見孩子將課程探索延伸到社區中，將愛護生態環境的心意化為行動，並參與環保市集與民眾互動，小小的心靈卻有著美麗的宏願，不禁要為他們按個讚。

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