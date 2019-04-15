狗版一個都不能少！狗媽引路救電桿下受困幼犬

2019-04-15 07:48

〔記者陳文嬋／高雄報導〕電影《一個都不能少》改編自施祥生的小說，描寫老師不放棄任一位學生的真實故事；而狗版《一個都不能少》則在高雄永安海邊真實上演，同樣感動人心！

台灣動物緊急救援小組今表示，昨天傍晚到高雄永安海邊進行流浪犬節育任務時，突然發現1隻剛生產完、乳頭仍下垂的狗媽媽，衝到路上來對著車輛吠叫；動物救援小組人員下車查看，發現狗媽媽正帶著6隻剛出生幼犬，正在哺乳；但牠卻仍不斷對著路旁的電桿狂吠，似乎在引路。

台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成覺得不尋常，仔細在電線桿四周查看，這才發現從電桿下方的水泥縫隙中，傳來受困小狗微弱的哭叫聲，倪兆成於是拿來挖掘工具，準備鑿開水泥石塊進行救援。

但因擔心傷及下方幼犬，救援人員小心翼翼，躡手躡腳展開挖掘工作，倪兆成說，因不敢使用電鑽，只能徒手配合鑿子挖掘，很耗時間與體力。

動物救援小組人員前後共花了將近1個小時，才終於將卡在電線桿下方的幼犬成功救出，「1個都不能少」，讓這窩母子狗一家8口團圓，由於現場是魚塭區，尋找食物相當困難，並不適合這窩流浪母子狗生活。

小組決定將整窩母子狗帶回高雄市區的動物醫院安置，讓狗媽媽能補充營養，安心「做月子」哺餵幼犬，並做一系列的健康檢查；7隻幼犬待斷奶後，若評估健康狀況許可，則會開放認養。

台灣動物緊急救援小組志工回想起狗媽媽引路救幼犬的過程，都直呼是狗狗版的《一個都不能少》。

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