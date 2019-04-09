這貨不能出！ 普廷震怒下令清查「鯨魚監獄」

2019-04-09 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕去年秋天，俄羅斯媒體揭發納霍德卡（Nakhodka）港的一座「鯨魚監獄」，至少100隻殺人鯨與白鯨被囚禁在狹小的空間，疑似要出貨到中國，事件爆發後引起國際間的譁然，俄羅斯總統普廷在接獲友人的陳情後，下令相關部門徹底調查此事，俄羅斯政府也宣布將在夏天天候穩定時，釋放監獄內的所有鯨魚回歸自然。

綜合外媒報導，去年11月俄羅斯《新報》（Novaya Gazeta）揭發，納霍德卡有4家不肖業者，非法捕捉逾百頭鯨魚並將其關在狹小的圍欄中，準備出貨到中國水族館及海洋公園獲利，新聞曝光後引發國內外強烈不滿，許多人紛紛上網連署，希望能將牠們從監獄中釋放。

普廷在接收到友人的陳情書後，已對濱海邊疆區區長科茲米亞科（Oleg Kozhemyako）下令調查此事，而俄羅斯政府在8日也與專家簽署協議，承諾將釋放這些鯨魚回歸海洋，俄羅斯自然資源與環境部長科貝爾金（Dmitry Kobylkin）則對外表示，夏天才有最好的環境條件來釋放鯨魚們，如果在冬天放生是殺死牠們的行為，他坦承政府需要國外的專家協助，才能確保能安全的放生每隻鯨魚。

協助釋放鯨魚的團隊包含海洋保育團體「海洋未來學會」（Ocean Futures Society）創始人，也是法國知名海洋學家庫斯托（Jean-Michel Cousteau），科茲米亞科對外表示，將與俄羅斯科學家和庫斯托的科學家團隊一起研究，何時釋放鯨魚。

目前這些鯨魚將暫時待在圍欄中，直到時機成熟，而庫斯托表示每隻鯨魚將在被捕捉的地方釋放，預估整個行動將持續幾年並耗資460萬美金（約1.42億元台幣）。

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