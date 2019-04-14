1張圖秒懂！近2000警力堵大甲媽格鬥賽

2019-04-14 22:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕就在今夜！大甲媽回鑾行程，今夜駐駕彰化市永樂街天后宮，有鑑於9日凌晨在民生地下道發生暴動，造成1名記者和4名警察掛彩，彰化警方今天增加去年3倍的警力，共1731名警力維持秩序，晚上重兵佈署800名警力「壯士」，在鑾轎經過路線撒下天羅地網，不讓暴力事件重演。

鎮瀾宮董事長顏清標「標哥」，在彰化發生暴力事件後也發下豪語，拍胸脯掛保證，回鑾不會再打架！彰化縣警察局長方仰寧也在警察會議上向黑道嗆聲：「大家相堵ㄟ丟！ 」（意指走著瞧）今晚媽祖回鑾時若再打架，警方絕不手軟。

鑾轎今回鑾，警方就怕暴力重演顏面掛不住，高層臨時改變警力佈署，人力從原先1282名增加到1731名，一半約800名佈署在彰化市，駐守據點又以鑾轎駐轎點永樂街天后宮230名警力最多，其次是中華路200名，其他在大埔路等市區路段，

香客、信徒和想看熱鬧的民眾蜂擁而上，一路追隨媽祖，民眾沿路設香案參拜祈福，還有熱情信眾擺出沖天炮、煙火迎接鑾轎，排隊等候「稜轎腳」人龍處處可見，民眾「稜」過轎腳開心不已，直呼有「稜」有保庇。

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