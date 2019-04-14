高屏溪口進入「賞鷗季」 國際列易危的唐白鷺也罕見成群過境

2019-04-14 19:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高屏溪口北返過境候鳥報到，其中「鷗科家族」種類為歷年最多，包括保育類鳳頭燕鷗、蒼燕鷗、小燕鷗，進入賞鷗期，也有國際列為易危的珍稀唐白鷺成群過境，難得一見。

每年4月間黑面琵鷺從高屏溪口離開後，鷗科過境候鳥在清明節前後緊接著報到。林園愛鄉協會理事長陳俊強指出，目前已觀察到鳳頭燕鷗、蒼燕鷗 、黑腹燕鷗、小燕鷗、 普通燕鷗等，另有大杓鷸、鵷鷸與斑尾鷸 ，甚至有4隻唐白鷺成群抵達。

陳俊強說，鳳頭燕鷗在高屏溪停留最久，要到6、7月才會離開，但沒有在台灣繁殖的紀錄，高屏溪口最多曾觀察到200餘隻，但近年維持在5、60隻；黑腹燕鷗以往會在大鵬灣蚵架夜棲，但現在只會在高屏溪口短暫停留，隨即前往台南北門。

蒼燕鷗除了嘴和腳是黑色外，全身幾乎是白色的。加上有如燕子般的叉形尾巴，頭部有黑色的過眼線，並延伸至後頸部相連，像是在頭上綁著一塊黑色三角形的頭巾，在中國稱為「黑枕燕鷗」，因喜食丁香魚，常成群飛翔於丁香魚群上空，成為漁民跟隨指標，澎湖漁民叫做「丁香鳥」，蒼燕鷗數量非常少，但已經連續幾年在高屏溪口出現。

被列為易危鳥類的唐白鷺這次成群結伴，相當罕見。陳俊強說，唐白鷺沒有群體性，通常都是零星抵達，全世界只剩約3000隻，他們到了高屏溪口只會短暫停留，漲潮時會到屏東五房魚塭覓食，退潮則回到林園出海口。

陳俊強說，今年報到的鷗科家族種類繁多，到6、7月都是賞鷗期，觀賞地點以「市境之南樹」、汕尾漁港出海口最佳。陳俊強指出，今年造訪黑面琵鷺達50餘隻刷新紀錄，鷗科家族種類愈來愈多，足見高屏溪出海口友善棲地逐漸形成。

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